Son dakika... İzmir'de kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir kadının cep telefonunun konuştuğu sırada kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Güney Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada telefonla konuşan G.A'nın arkasından gelen yüzü maskeli bir kişi, kapkaç yöntemiyle kadının telefonunu alıp kaçtı.

Şüphelinin arkasından koşan ancak yetişemeyen G.A'nın durumu bildirmesi üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin başka suçlardan kaydı bulunan N.G. (20) olduğu belirlendi.

Şüpheli kısa sürede yakalandı, cep telefonu sahibine teslim edildi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin cep telefonuyla konuşan G.A'nın arkasından gelmesi ve telefonu alıp kaçması yer alıyor.