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Son dakika haberleri... İzmir'de hava destekli operasyonda 25 hükümlü yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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Son dakika haberler... İZMİR'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 25 hükümlü yakalandı.

İZMİR'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 25 hükümlü yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan aranmaları olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyonda özel harekat polislerinin yanı sıra 53 ekipten oluşan 135 polis görev yaptı. Operasyon kapsamında 'hırsızlık', 'kasten adam öldürme', 'yaralama', 'yağma', 'nitelikli cinsel saldırı', 'uyuşturucu ticareti yapma ve uyuşturucu bulundurma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile 'silahla tehdit' suçlarından aranan 25 hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

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