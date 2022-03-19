Son dakika! İzmir'de ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika! İzmir'de ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Son dakika! İzmir'de ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Kurucuova Mahallesi'nde Hüseyin Temel'in yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesi sonrası yapılan incelemede Temel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Son dakika! İzmir'de ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Yangın, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haberler

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