Son dakika! İzmir'de ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Kurucuova Mahallesi'nde Hüseyin Temel'in yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesi sonrası yapılan incelemede Temel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
AA / Turgay Konuralp - Güncel