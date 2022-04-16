Son dakika: İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

AA - Mustafa Güngör - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre İzmir'de iki çocuk annesi Remziye Tüysüz'ü boğarak öldüren eski eşi tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de iki çocuk annesi Remziye Tüysüz'ü boğarak öldüren eski eşi tutuklandı.

Çocuklarını görmek için geldiği eski eşinin yaşadığı evde cansız bedeni bulunan Remziye Tüysüz'ün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Y.P'nin emniyetteki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan kardeşlerinden O.P. ile babası H.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Çocuklarını görmek için önceki gün Konya'dan İzmir'e gelen 22 yaşındaki Remziye Tüysüz, 4 ay önce boşandığı eşi Y.P'nin evinde ölü bulunmuş, olayla ilgili eski koca Y.P, 2 kardeşi, babası ve babaannesi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden babaanne H.P. ve cinayet zanlısının küçük kardeşi F.P, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Eski eş emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etmiş, genç kadının cenazesi ise memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verilmişti.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Çocuk, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title