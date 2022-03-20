Son dakika! İzmir'de dairelerin sinekliğini çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı - Haberler

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Son dakika! İzmir'de dairelerin sinekliğini çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

AA - Metin Aydemir - Güncel
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Son dakika! İzmir'de dairelerin sinekliğini çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Bergama ilçesinde giriş katındaki iki dairenin sinekliklerini söküp çalan şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BERGAMA, İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde giriş katındaki iki dairenin sinekliklerini söküp çalan şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe Mahallesi'ndeki Malazgirt Sokak'ta bulunan bir apartmana 18 Mart gecesi giren şüpheli, giriş kattaki dairelerin pencerelerinde takılı bulunan iki sinekliği yerinden sökerek bölgeden uzaklaştı.

Olayın ardından sinekliklerin olmadığını fark eden daire sakinleri, apartmanda bulunan güvenlik kamerası görüntüleriyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin apartmanın önüne gelerek etrafında dolaştığı ve ardından iki dairenin sinekliklerini yerinden sökerek çaldığı görülüyor.

Apartman sakinlerinden Cihan Çakmak, gazetecilere, çalınan sinekliklerin hurda olarak değerinin 50 lirayı bile bulmayacağını kaydederek olayın şaşkınlığını yaşadığını ifade etti.

Aynı mahallede yaşayan Recai Toka da son zamanlarda mahallede yaşanan hırsızlık olaylarının arttığına dikkati çekerek yetkililerden yardım istedi.

AA / Metin Aydemir - Güncel

Maltepe Mahallesi, Malazgirt, Bergama, İzmir, Güncel, Haberler

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