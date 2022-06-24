Son dakika: İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı Son dakika habere göre İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin sokakta silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı. İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin sokakta silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı. Asarlık Mahallesi'nde Şahin Kılınç'ın öldürülmesi olayıyla ilgili yakalanan Ö.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. 22 Haziran'da silahlı saldırıya uğrayan Şahin Kılıç, hastanede hayatını kaybetmiş, daha önce de birbirlerini yaraladıkları belirlenen zanlı Ö.A, bir evin çatı katında yakalanmıştı. AA / Şafak Yel - Güncel Asarlık Menemen İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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