Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 25 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 25 gözaltı

AA - Şafak Yel - Güncel
 - Güncelleme:

İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan arananlara yönelik helikopter destekli operasyonda 25 kişi yakalandı.

İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan arananlara yönelik helikopter destekli operasyonda 25 kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinasyonunda, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan arananların yakalanmasına yönelik kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin yanı sıra 53 ekipten oluşan 135 polisin katıldığı, helikopter destekli baskınlarda, "kasten adam öldürme ve yaralama, hırsızlık, nitelikli cinsel saldırı, yağma, uyuşturucu ticareti yapma, uyuşturucu bulundurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit" suçlamalarıyla aranan 25 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar cezaevine gönderildi.

AA / Şafak Yel - Güncel

İzmir Emniyet Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title