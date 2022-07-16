Son dakika: İzmir'de ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor Son dakika gündem haberi: İzmir'de tarım arazisinde başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'de tarım arazisinde başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesine bağlı Yenişakran Mahallesi ile Bergama ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesi arasındaki tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Kaşıkçı Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasına sıçradı. Haber verilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 4 uçak, 11 arazöz ve 2 dozer ile yangına müdahale edilmeye başlandı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. AA / Mustafa Güngör - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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