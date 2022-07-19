Son dakika... İzmir'de adliyeye silahla girmeye çalışırken yakalanan kişinin cezai ehliyeti araştırılacak Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir Adliyesi'ne pompalı tüfekle girmek isterken yakalanan kişi, cezai ehliyetinin tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. İzmir Adliyesi'ne pompalı tüfekle girmek isterken yakalanan kişi, cezai ehliyetinin tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi girişinde gözaltına alınan M.Ö'nün (42), emniyetteki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık talimatıyla cezai ehliyetinin belirlenmesi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. M.Ö, pompalı tüfekle İzmir Adliyesi'ne girmeye çalışırken dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüphelinin olaydan önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eski eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini, bu nedenle adliyenin önüne gidip intihar girişiminde bulunacağını söylediği öğrenilmişti. AA / Hüseyin Bağış - Güncel İzmir Adliyesi Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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