İZMİR'DE 775 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler

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İZMİR'DE 775 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'de, jandarma tarafından 7-18 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 775 düzensiz göçmen yakalanırken, yasa dışı geçişleri organize ettiği belirlenen 5 kişi tutuklandı.

İZMİR'de, jandarma tarafından 7-18 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 775 düzensiz göçmen yakalanırken, yasa dışı geçişleri organize ettiği belirlenen 5 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-18 Temmuz tarihleri arasında düzensiz göçmenlere yönelik olarak Menemen, Çeşme, Seferihisar, Foça, Dikili, Bayındır ve Karaburun ilçelerinde 20 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen toplam 775 düzensiz göçmen yakalanırken, yasa dışı geçişleri organize ettiği belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, geçişlerde kullanılan 4 minibüs, 2 kamyonet, 1 otomobil, 2 bot ve 2 bot motoruna el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i sevk edildiği adliyede tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarmadan yapılan açıklamada, yasa dışı düzensiz göçmen geçişleriyle mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Seferihisar Jandarma Menemen Güncel Haberler

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