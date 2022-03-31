Son dakika haber: Akaryakıt dolum terminalinde yangın tatbikatı

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Arsin ilçesindeki bir akaryakıt dolum terminalinde yangın tatbikatı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının, olası yangınlara hazırlıklı olunması için gerçekleştirdiği tatbikatta, Yanbolu Mahallesi'nde bulunan akaryakıt dolum terminalinden yangın ihbarı verildi.

Sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta, olay yerine hareket eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Tatbikata Arsin ve Araklı İtfaiye Grup Amirliklerinden 3 araç ve 12 personel katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçelerde meydana gelebilecek olası büyük bir yangında itfaiye grup amirliklerince müdahalenin etkin, doğru ve koordineli yapılabilmesini sağlamak amacıyla tatbikatlara önem verildiği belirtildi.

Gerçekleştirilen tatbikatın gerçeği aratmayacak görüntülere sahne olduğu vurgulanan açıklamada, "İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın teşkilat yapısının en iyi noktaya gelmesi ve yangınlara etkin şekilde müdahale edilmesini sağlamak amacıyla tatbikatlarımız tüm ilçelerimizde düzenli devam edecektir." denildi.