Son dakika! İtalya'daki orman yangınına müdahale ediliyor
AA - Carlo Bressan - Güncel
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Son dakika haberleri... İtalya, son günlerde aşırı sıcak hava ve ülke genelinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
İtalya, son günlerde aşırı sıcak hava ve ülke genelinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin Lucca kentinde bulunan Massarosa ve Bozzano bölgelerinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.
AA / Carlo Bressan - Güncel