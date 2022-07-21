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Son dakika! İtalya'daki orman yangınına müdahale ediliyor

AA - Carlo Bressan - Güncel
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Son dakika haberleri... İtalya, son günlerde aşırı sıcak hava ve ülke genelinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

İtalya, son günlerde aşırı sıcak hava ve ülke genelinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin Lucca kentinde bulunan Massarosa ve Bozzano bölgelerinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

AA / Carlo Bressan - Güncel

Togo Cumhuriyeti İtalya Güncel Haberler Son Dakika

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