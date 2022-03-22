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Son Dakika | İsveç'te liseye düzenlenen saldırıda yaralanan iki kişi hayatını kaybetti

AA - Atila Altuntaş - Güncel
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Son Dakika | İsveç'te liseye düzenlenen saldırıda yaralanan iki kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İsveç'in Malmö kentinde, dün Latin Lisesi'ne yapılan saldırıda yaralanan 50 yaşlarında iki kadın öğretmenin öldüğü bildirildi.

İsveç'in Malmö kentinde, dün Latin Lisesi'ne yapılan saldırıda yaralanan 50 yaşlarında iki kadın öğretmenin öldüğü bildirildi.

Malmö Emniyet Müdürü Petra Stenkula, basına yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki bir öğrencinin, okula balta ve bıçakla girerek saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sonrası, yaralı iki öğretmenin öldüğünü dile getiren Stenkula, saldırganın olayın ardından okulun 3. katına çıktığını ve polisi arayarak kendini ihbar ettiğini kaydetti.

Polisin, 10 dakika içinde olay yerine geldiğini ve şüpheliyi yakaladığını aktaran Stenkula, saldırganın ifadesi alındıktan sonra tutuklandığını söyledi.

İsveç medyasında yer alan haberlerde, saldırganın 18 yaşında İsveçli bir öğrenci olduğu öne sürülürken, saldırı nedeninin ise henüz bilinmediği belirtildi.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Saldırı, Malmö, İsveç, Güncel, Haberler

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