Son dakika haber... İstediği zammı alamayınca engelli kiracısını eşyalarıyla kapının önüne koydu

KAĞITHANE'de, Şişli Belediyesi'nden malulen emekli olan Kenan Deliktaş, yüzde 80 engelli olan eşi Nihal Deliktaş ile 4 çocuğu, ev sahibi tarafından istediği kira artışı yapılmadığı gerekçesiyle eşyalarıyla birlikte kapının önüne konuldu. Gözyaşlarını tutamayan Deliktaş ailesi, geceyi sokakta geçirdi.

Malulen emekli olan Kenan Deliktaş, eşi ve dört çocuğu ile birlikte 2 yıldır yaşadıkları Talatpaşa Mahallesi Yaşarlı Caddesi'ndeki evlerinden 2 gün önce ev sahibi tarafından çıkarıldı. 1+1 daire için, AYLIK bin lira kira ödeyen Kenan Deliktaş, iddiaya göre artan kiralar nedeniyle bir süredir ev sahibi ile sorun yaşıyordu. Aylık bin lira kira ödediklerini belirten Deliktaş, engelli eşi, 2 kızı ve 2 oğluyla beraber iki gün önce eşyaları ile sokağa atıldı. Oturdukları evin önünde zor şartlar altında yaşamaya çalışan Deliktaş ailesi, komşularının yardımlarıyla yaşamaya çalışıyor.

"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

"KİRAYI ARTIRMAMA RAĞMEN EVİ BOŞALTTI"

"AYAĞIM SAKAT OLDUĞU İÇİN MAHKEMEYE GİDEMEDİM"

"BEN ONLARI ALLAHA HAVALE ETTİM"

DELİKTAŞ AİLESİ UZANACAK BİR YARDIM ELİNİ BEKLİYOR

EŞYALARI ÇALINMASIN DİYE UYKU UYUMUYORLAR

Zor şartlar altında iki bina arasındaki boşlukta kalan Deliktaş ailesi, iki gündür uykuya hasret umutla bekleyişini sürdürüyor. Nihal Deliktaş, yardıma ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Hiç uyumadık. Saatlerdir ayaktayız, 48 saat olacak. Uyku yüzü görmedik, pinekliyoruz. Bir ses duyuyoruz kalkıyoruz. Gece hırsızlar geziyordu saat 03.00'te. Hırsızlar cirit atıyor burada. Televizyonu çalmaya çalışıyor, bilmem neyi almaya çalışıyor. Ben garibanım Allah vurmuş zaten bana" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel