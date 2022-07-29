Son Dakika | İstanbul ve Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | İstanbul ve Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede

Son Dakika | İstanbul ve Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede

Son dakika haberler... İstanbul ve Şanlıurfa'da telefon ve sosyal medya aracılığıyla tatil yerlerini kiralama vaadiyle 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

 - Güncelleme:

İstanbul ve Şanlıurfa'da telefon ve sosyal medya aracılığıyla tatil yerlerini kiralama vaadiyle 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Hesaplarınız terör örgütü eline geçti" denilerek kandırıldıkları ve sosyal medyadan tatil yerleri kiralama vaadiyle dolandırıldıkları yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

İstanbul ve Şanlıurfa'da şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu şüphelilerin, dolandırıcılıktan kazandıkları paraları, sosyal medyadan banka hesaplarını kullanmak için anlaştıkları "hesapçı" diye nitelendirilen kişilerin hesaplarına yatırdıklarını belirledi. Zanlıların, hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşarak da komisyon aldıkları tespit edildi.

Ülke genelinde vatandaşları yaklaşık 20 milyon lira dolandıran şüphelilerin, banka hesaplarına yatırılan paraları silahlı korumayla çekmeye gittikleri öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerinin soruşturmaya ilişkin çalışması sürüyor.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

Şanlıurfa İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title