Son dakika! İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki Suruç Anması Girişiminde 106 Kişinin Gözaltına Alındığını Duyurdu

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 7 yıl önce terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 33 kişi için Kadıköy'de anma etkinliği düzenlemek isteyen gruptan 106 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü IŞİD'in Suruç'ta, 20 Temmuz 2015 tarihinde düzenlediği canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren 33 kişi, katliamın 7'nci yıl dönümünde dün yurdun çeşitli yerlerinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

İstanbul'daki anma etkinlikleri kapsamında, katliamda yaşamını yitirenlerin mezarları ziyaret edildi. Suruç Aileleri İnisiyatifi, Kadıköy'deki Halitağa Caddesi'nde adalet nöbeti tuttu.

Ancak, gençlik örgütlerinin Süreyya Operası önünde yapmak istediği anma etkinliğine polis müdahale etti. Polis bu müdahale ve gözaltıları görüntülemeye çalışan gazetecilere de zaman zaman fiziksel müdahale etti.

İstanbul Valiliği de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden eylem çağrısı yapılması üzerine Kadıköy Kaymakamlığı'nın huzur ve güvenliğin temini ve suç işlenmesini önlemek üzere gösteri ve yürüyüş yasağı kararı aldığı hatırlatılarak şöyle denildi:

"106 ŞAHIS GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

"Kadıköy ilçemiz Halitağa Caddesi ve çevresindeki sokaklarda toplanan şahıslara güvenlik görevlilerimizce Kadıköy Kaymakamlığı kararı bildirilerek, izinsiz yapılan toplantı, gösteri ve yürüyüşün sona erdirilmesi yönünde defaten uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara aldırış etmeyerek güvenlik görevlilerine mukavemette bulunan gruba müdahale edilmiş ve 106 şahıs gözaltına alınmıştır."

ANKA / Güncel