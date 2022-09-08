Son dakika haber... İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL ÇARPAN YAYAYA İLK MÜDAHALEYİ İTFAİYE YAPTI Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre ÜSKÜDAR Ünalan İtfaiye İstasyonu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. ÜSKÜDAR Ünalan İtfaiye İstasyonu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan itfaiyeciler, sağlık ekipleri gelene kadar başında bekledi. Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında Cemil Özşirin'in kullandığı 34 DF 3858 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Pembe Maraş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Maraş, düşerek başından yaralandı. Kazayı gören Ünalan İtfaiye İstasyonu görevlileri yardıma koşarak ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiyeciler kadını sedyeyle istasyona taşıdı. İtfaiyeciler kadınla konuşup, 'Ufak bir kaza oldu merak etme' diyerek moral vermeye çalıştı. İlk müdahalesi burada yapılan Maraş, hastaneye kaldırıldı. Sürücü Cemil Özşirin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Pembe Maraş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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