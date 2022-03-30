İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE DHKP/C OPERASYONU: 13 GÖZALTI - Haberler

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İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE DHKP/C OPERASYONU: 13 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE DHKP/C OPERASYONU: 13 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma ve etkin pişmanlık hükümlerince ifade veren şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgüt içerisinde faaliyet gösteren 21 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yaklanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum illerinde toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Terör, Güncel, Haberler

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