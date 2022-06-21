Son Dakika | İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yurt dışından yasa dışı yollarla yurda eroin getirdiğini tespit ettiği 2 kişiye operasyon düzenlendi. Ekipler, Şüphelilerin eroini Küçükçekmece'de kiraladıkları evlerde depoladıkları ve buradan İstanbul geneline torbacılara dağıtılacakları bilgisine ulaştı. 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri tespit edilen Ö.G ve V.P isimli kişilerin Küçükçekmece'de kiraladıkları 3 eve baskın yapıldı. Evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda 22 kilogram eroin, 1 adet ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel