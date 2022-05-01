Son dakika... İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA TARAFTARIN OTOMATİK SİLAHLA SEVİNCİ FACİAYA DAVETİYE ÇIKARDI - Haberler

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Son dakika... İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA TARAFTARIN OTOMATİK SİLAHLA SEVİNCİ FACİAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre GAZİOSMANPAŞA'da otomobilin üzerine çıkarak çevreye otomatik silahla ateş eden taraftar, faciaya davetiye çıkardı.

GAZİOSMANPAŞA'da otomobilin üzerine çıkarak çevreye otomatik silahla ateş eden taraftar, faciaya davetiye çıkardı. Taraftar tam otomobilden inerken patlayan silah, çevredekileri kaçışmasına neden oldu.

Karadeniz Mahallesi'nde Trabzonsporlu taraftarların sevinç gösterileri sırasında inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Otomobilin üzerine çıkan bir taraftar, otomatik silahla art arda ateş etti. Taraftar tam ineceği sırasında dengesini kaybederek düşerken, silah tekrar ateş aldı. Bu sırada çevredekiler korku ile kaçtı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yaşanan olay cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Silah, Güncel, Haberler

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