Son dakika haberleri! İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA YAĞIŞIN ARDINDAN ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI(2) Son dakika haberleri... EYÜPSULTAN'da yağmurun da etkisi ile Hasdal Kemerburgaz yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. EYÜPSULTAN'da yağmurun da etkisi ile Hasdal Kemerburgaz yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bir yolcu otobüsünün de karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Eyüpsultan'da sabah saatlerinde yağışın da etkisi ile aralarında yolcu otobüsünde bulunduğu 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın yaşandığı noktada trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Kemerburgaz Eyüpsultan İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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