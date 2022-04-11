Son dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğünden "Zeytinburnu kasabı" açıklaması Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğünden "Zeytinburnu kasabı" açıklaması Açıklaması

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 'Zeytinburnu kasabı' açıklaması Açıklaması

Bir son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü silahlı fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşan Afganistan uyruklu kişinin 1 Şubat'ta karıştığı kasten yaralama suçu nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandığını bildirdi.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü silahlı fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşan Afganistan uyruklu kişinin 1 Şubat'ta karıştığı kasten yaralama suçu nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yayınlanan "Zeytinburnu Kasabı" isimli Afganistan uyruklu şahıs hakkında yapılan araştırmalarda bu kişinin Kasap Ali Ahmedi olduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin Zeytinburnu'nda 1 Şubat'ta karıştığı "Kasten yaralama" ve "6136 sayılı Silah Kanununa Muhalefet" konusu üzerine gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, yapılan ev aramasında şüphelinin sosyal medyada paylaştığı silahın da ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı aktarıldı.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, Afganistan, İstanbul, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title