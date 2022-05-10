İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE ŞAFAK OPERASYONU - Haberler

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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE ŞAFAK OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da emniyet ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi.

İSTANBUL'da emniyet ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de katıldığı operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırıldı, evlerde arama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, özel harekat polislerinin de desteği ile çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Sabah 06.00'da eş zamanlı gerçekleşen operasyona çok sayıda ekip katıldı. Önceden tespit edilen adreslere giden ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra koçbaşı ile kapıları kırarak baskın yaptı. Narkotik timleri evleri didik didik ararken, şüphelileri de gözaltına aldı. Operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Adreslerdeki aramalar devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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