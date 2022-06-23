Son Dakika | İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik çıkaran zanlı gözaltına alındı Bir son dakika haberine göre Güngören'de sahte pasaport ve kimlik kartı çıkardığı belirlenen Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Güngören'de sahte pasaport ve kimlik kartı çıkardığı belirlenen Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Güngören Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, yabancı uyruklu kişinin sahte pasaport ve kimlik kartı basımı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kimliği belirlenen zanlının adresine operasyon ekipler, Suriye uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Söz konusu adreste yapılan aramada, kimlik dedektör cihazı, fotokopi makinesi, hologram, renkli baskı makinesi, kimlik kesme makinesi, kimlik basım makinesi, elektrikli ısıtmalı pres makinesi ve çok sayıda sahte kimlik, sürücü belgesi, pasaport üretiminde kullanılan teçhizat ve hazır belgelerin yanı sıra 33 bin 800 lira para, farklı ülke vatandaşı için düzenlenmiş 4 pasaport ve 52 basıma hazır ülke amblemlerinin bulunduğu boş kimlik kartı ele geçirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Mehmet Kara - Güncel Togo Cumhuriyeti Asayiş Büro Suriye Güncel Haberler Son Dakika

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