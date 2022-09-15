Son Dakika | İstanbul'da Sahte Para Operasyonu: Piyasaya Sahte Türkmen Parası Sürmeye Hazırlanan 15 Şüpheli Yakalandı
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Son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü, aralarında döviz büroları da bulunan 18 adrese eş zamanlı yapılan “sahte para” operasyonlarında 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, aralarında döviz büroları da bulunan 18 adrese eş zamanlı yapılan "sahte para" operasyonlarında 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "parada sahtecilik" suçundan 14 Eylül tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
17 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 16 ikamet ve 2 döviz bürosunda yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, bin adet 100'lük banknot şeklinde sahte olabileceği değerlendirilen toplam 100 bin Türkmen manatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.