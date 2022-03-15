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Restoranda çıkan yangın hasara neden oldu

AA - Halis Akyıldız - Güncel
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu restoranda hasar oluştu.

Restoranda çıkan yangın hasara neden oldu

Restoranda çıkan yangın hasara neden oldu

Restoranda çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Halis Akyıldız - Güncel

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