Son dakika: İstanbul'da pansiyonun en üst katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: İstanbul'da pansiyonun en üst katında çıkan yangın söndürüldü

AA - Emrah Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: İstanbul'da pansiyonun en üst katında çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Şişli'de pansiyonun en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de pansiyonun en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir Mahallesi Kaytancı Rasim Sokak'taki 4 katlı pansiyonun en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pansiyon ile yanında bulunan binalardakilerin tahliyesinin ardından yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Son dakika: İstanbul'da pansiyonun en üst katında çıkan yangın söndürüldü

AA / Emrah Gökmen - Güncel

Eskişehir, İtfaiye, Yangın, Şişli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title