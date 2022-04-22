Son dakika: İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU: 244 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 ve 21 Nisan tarihleri arasında Kartal, Başakşehir, Şişli, Bayrampaşa ve Bağcılar'da yaşa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenlerin kaldığı 40 ev ve 1 işyerine operasyon düzenlendi. Ayrıca bu ilçelerde denetimler gerçekleşti. Operasyon ve denetimlerde; 119'u Afganistan, 68'i Suriye, 26'sı Pakistan, 26'sı Bangladeş ve 5'i Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 244 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar kapsamında, kaçaklara evlerini kiraladıkları belirlenen 21 kişiye 285 bin 714 lira ve 7 kaçağı sigortasız çalıştırarak iş yerinin deposunda barındırdığı tespit edilen 1 kişiye de 18 bin 80 lira para cezası kesildi. Operasyon ve denetimlerde yakalanan toplam 244 göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı belirtildi.

-Göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere polis merkezinden sevki

Demirören Haber Ajansı / Güncel