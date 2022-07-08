Son Dakika | İstanbul'da iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | İstanbul'da iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı

AA - Hasan Hüseyin Kul - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | İstanbul'da iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı

Son dakika haber... İstanbul Ataşehir'de iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı.

İstanbul Ataşehir'de iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı.

Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde durağa yanaşan 34 VP 6066 plakalı İETT otobüsüne 34 JR 0036 plakalı İETT otobüsü arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bu otobüsteki bir yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı yolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza yapan araçlar, yoldan kaldırıldı.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

İstanbul Ataşehir İETT Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title