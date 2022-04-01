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İstanbul'da 7 ilçede DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da 7 ilçede DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İSTANBUL'da 7 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 7 ilçede terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve İstanbul'da da faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler yönelik 7 ilçede 15 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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