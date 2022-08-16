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Beykoz'da otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

BEYKOZ'da TEM Otoyolu üzerinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

BEYKOZ'da TEM Otoyolu üzerinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı iddia edilirken, kazada ölen motosikletteki 2 kişinin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 CTY 473 plakalı otomobil, Ankara istikametinde ilerleyen 34 CBL 894 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsünün kaçtığı iddia edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis, yolda güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Kazada hayatı kaybeden Metin Sarıyer ve Abdülmecid Alğan'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Motosiklete çarpan ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen otomobilin sürücüsü ile ilgili polisin çalışma başlattığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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