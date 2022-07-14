Son dakika... MALTEPE'DE OTLUK ALANDA YANGIN - Haberler

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Son dakika... MALTEPE'DE OTLUK ALANDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre MALTEPE'de yol kenarında bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı.

MALTEPE'de yol kenarında bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın Dragos Mahallesi'nde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ağaçlara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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