Son dakika... MALTEPE'DE OTLUK ALANDA YANGIN Gelen son dakika haberine göre MALTEPE'de yol kenarında bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. MALTEPE'de yol kenarında bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın Dragos Mahallesi'nde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ağaçlara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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