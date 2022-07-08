Son dakika... İsrailli gazeteci: "İsrail ordusu 1967 Savaşı'nda 20 Mısır askerini diri diri yakıp gömdü" Son dakika habere göre İsrail ordusunun 1967 Savaşı'nda 20 Mısır askerini diri diri yakıp gömdüğü ortaya çıktı. İsrail ordusunun 1967 Savaşı'nda 20 Mısır askerini diri diri yakıp gömdüğü ortaya çıktı. İsrailli gazeteci ve yazar Yossi Melman, olayı, Twitter hesabından paylaşarak duyurdu. Yediot Ahronot gazetesi yazarı Melman, İsrail ordusunun 1967 Savaşı'nda Kudüs'ün batısındaki Latrun kentinde 20 Mısır askerini diri diri yaktığını ve toplu mezarlara gömdüğünü belirtti. İsrail yönetiminin olaya dair uzun yıllar ağır sansür getirdiğine işaret eden Melman, 55 yıl sonra sansürün kaldırılmasıyla gerçeğin ortaya çıktığını belirtti. AA / Mücahit Aydemir - Güncel Twitter İsrail Mısır Güncel Haberler Son Dakika

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