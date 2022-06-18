Son dakika... İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu Son dakika gündem haberine göre İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesiminde bir bölgeyi hedef aldığı bildirildi. İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesiminde bir bölgeyi hedef aldığı bildirildi. İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan kısa açıklamada, savaş uçaklarının Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir bölgeye saldırı düzenlediği aktarıldı ancak ayrıntı verilmedi. Saldırıda can kaybı yaşandığına ilişkin bilgi geçilmedi. Söz konusu saldırı, İsrail'in Gazze'den atılan bir roketin düşürüldüğünü açıklamasının ardından gerçekleşti. AA / Yaser Arafat Mohamed Albanna - Güncel İsrail Gazze Güncel Haberler Son Dakika

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