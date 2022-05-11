Son dakika! İsrail'in öldürdüğü Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin görgü tanığının açıklaması
AA - Güncel
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Son dakika habere göre Görgü tanığı Filistinli gazeteci Mücahit el Saadi'nin açıklaması CENİN - İsrail askerlerinin bu sabah gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin görgü tanığı Filistinli gazeteci Mücahit el Saadi, olay anına...
Görgü tanığı Filistinli gazeteci Mücahit el Saadi'nin açıklaması CENİN - İsrail askerlerinin bu sabah gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin görgü tanığı Filistinli gazeteci Mücahit el Saadi, olay anına ilişkin açıklamada bulundu.
AA / Güncel