Son dakika haberi... İsrail'den Filistinli gazetecinin cenazesindeki polislere soruşturma - Haberler

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Son dakika haberi... İsrail'den Filistinli gazetecinin cenazesindeki polislere soruşturma

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... İsrail'den Filistinli gazetecinin cenazesindeki polislere soruşturma

Son dakika gündem haberi: İsrail, dün Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh'in cenaze konvoyuna saldıran İsrail polislerine soruşturma açılacağını duyurdu.

İsrail, dün Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh'in cenaze konvoyuna saldıran İsrail polislerine soruşturma açılacağını duyurdu.

Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh geçtiğimiz Çarşamba günü Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybetmiş, dün de düzenlenen cenaze töreninde İsrail güçleri bu kez gazetecinin cenaze konvoyuna saldırmıştı. İsrail, bugün İsrail güçleri tarafından öldürülen gazetecinin cenazesine saldıran ve Kudüs'teki tören sırasında tabutu düşürmelerine neden olan polisler hakkında soruşturma açılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İsrail, polis memurlarını destekliyor, ancak yaşanan bu olaydan dersler de çıkarılacak. İsrail polisi, yüzlerce isyancı töreni sabote etmeye ve polise zarar vermeye çalıştıkları için güç kullanmak zorunda kaldı" denildi.

BLİNKEN'DAN DA KINAMA GELMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aynı zamanda ABD vatandaşı olan Abu Akleh'in cenaze konvoyuna izinsiz giren İsrail polisinin görüntülerinden rahatsız olduğunu dile getirerek, "Her aile, sevdiklerini onurlu ve engelsiz bir şekilde uğurlamayı hak eder" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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