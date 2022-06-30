Son dakika: İsrail'de 1 Kasım 2022'de erken seçime gitme kararı alındı - Haberler

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Son dakika: İsrail'de 1 Kasım 2022'de erken seçime gitme kararı alındı

AA - Güncel
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Son dakika: İsrail'de 1 Kasım 2022'de erken seçime gitme kararı alındı

Son dakika gündem haberine göre İsrail Meclisi, 1 Kasım 2022 tarihini erken seçim tarihi olarak onayladı.

İsrail Meclisi, 1 Kasım 2022 tarihini erken seçim tarihi olarak onayladı.

İsrail Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "Knesset'in 25'inci seçimleri 1 Kasım'da icra edilecek." ifadelerine yer verildi.

Meclisin erken seçimle ilgili duyurduğu tarih, hükumet tarafından da daha önce önerilmişti. Muhalefet ise erken seçimlerin 25 Ekim'de gerçekleşmesini istemişti.

İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Böylece İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Güncel

İsrail Meclisi İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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