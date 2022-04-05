Son dakika... Isparta'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Isparta'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
ISPARTA (AA) - Isparta'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 14 bin 522 cep telefonu aksesuarı, 83 kilogram kıyılmış tütün, 70 bin dal doldurulmuş makaron, 1080 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Yalçın Çelen - Güncel