Son dakika... Isparta'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika... Isparta'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Son dakika... Isparta'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Isparta'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 14 bin 522 cep telefonu aksesuarı, 83 kilogram kıyılmış tütün, 70 bin dal doldurulmuş makaron, 1080 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel, Haberler

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