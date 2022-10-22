Son Dakika | Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri... Isparta'nın Senirkent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Isparta'nın Senirkent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Eyvaz Mert'in (54) kullandığı 17 FY 111 plakalı otomobil, Senirkent kavşağında Yusuf Kahraman (31) idaresindeki 07 FK 842 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücü Kahraman ile araçtakilerden 4 kişi yaralandı, Talat Kahraman (57) ise olay yerinde öldü. Diğer sürücü Mert, yara almadan kurtuldu.
Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki Kağan Kahraman'ın tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi.
Öte yandan, sürücü Yusuf Kahraman'ın uzman çavuş olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA / Güncel