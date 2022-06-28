Son dakika! Isparta'da bir kadının silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı Son dakika haberleri... Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir kadını silahla vurarak ağır yaralayan kişi ile kadının eşi tutuklandı. Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir kadını silahla vurarak ağır yaralayan kişi ile kadının eşi tutuklandı. Eşiyle boşanma aşamasındaki Ö.Ö'yü ateş ederek yaralayan Y.B. ve kadının eşi A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Boşanması aşamasındaki Ö.Ö. ile eşi A.Ö. dün Garip Köyü'nde tartışmaya başlamış, bunun üzerine A.Ö'nün yakını Y.B. yanında getirdiği silahla kadına ateş ederek yaralamıştı. Olay sonrası kaçan A.Ö. ve Y.B. Afyonkarahisar'da yakalanmıştı. Öte yandan ağır yaralanan kadının yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika! Isparta'da bir kadının silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.