Son dakika! Isparta'da bayramın ilk iki gününde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi yaralandı Son dakika habere göre Isparta'da Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi yaralandı. Isparta'da Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi yaralandı. Isparta Valiliğinden alınan bilgilere göre, Isparta'nın farklı noktalarında trafik kazaları yaşandı. Kent genelinde 8-10 Temmuz'da meydana gelen 9 trafik kazasında 16 kişi yaralandı. AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel Kurban Bayramı Isparta Güncel Haberler Son Dakika

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