Son dakika: İspanya hükümeti, Rusya'ya yaptırım kapsamında iki yat ve bir gemiye el koydu

İspanya hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında son 24 saatte Barcelona, Mayorka ve Melilla'da bulunan ve dolaylı yollardan Rus oligarklara ait olduğu belirtilen iki lüks yata ve bir gemiye el koydu.

İlk olarak, Başbakan Pedro Sanchez'in de açıkladığı, Barselona limanında bulunan "Valerie" adlı lüks bir yata el koyan İspanyol Deniz Gümrük Müdürlüğü, daha sonra "Lady Anastasia" adlı Adriano Limanı'ndaki (Mayorka) bir yata ve Melilla'daki bir gemiye de el konulduğunu duyurdu.

Deniz Gümrük Müdürlüğü, el konulan söz konusu yatların ve geminin gerçek sahiplerinin Rus oligarklar olduğu yönünde soruşturma başlatıldığını, soruşturmanın kara para aklama ile terörizm finansmanı suçlarını da kapsadığını bildirdi.

Soruşturma süresince yatların, gemilerin ve içlerindeki mürettebatın güvenliğinin garanti edileceği, sahiplerinin yaptırım uygulananlar listesinde yer aldığının kesinleşmesi halinde bunlara nihai olarak el konulacağı bilgisi paylaşıldı.

Barselona limanındaki "Valerie" adlı, 85 metre uzunluğundaki yatın değerinin 140 milyon avro olduğu, sahibinin de Rus oligarklardan, bir kamu silah şirketinin başkanlığını yapan Sergey Chemezov olduğu belirtilmişti.