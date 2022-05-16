İspanya'da tren kazası: 1 ölü, 85 yaralı - Haberler

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İspanya'da tren kazası: 1 ölü, 85 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İspanya'nın Barselona kenti yakınlarında iki trenin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır toplam 85 kişi yaralandı.

İspanya'nın Barselona kenti yakınlarında iki trenin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır toplam 85 kişi yaralandı.

İspanya'nın Barselona kentine 14 kilometre uzaklıktaki Sant Boi de Llobregat'taki istasyonda bir yük treni ile banliyö treni çarpıştı. Kazanın yerel saatle 18.00 sularında meydana geldiği ifade edilirken, kazada banliyö treninin makinistinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır toplam 85 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazanın ardından banliyö trenin içinde bulunan yaklaşık 100 yolcunun tahliye edildiği açıklandı.

Kazanın ardından bölgeyi ziyaret eden Katalan Bölge Başkan Yardımcısı Jordi Puignero, kazanın nedenine ilişkin derhal bir soruşturma başlatılacağını açıkladı.

İspanya Başbakan Pedro Sanchez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden makinistin ailesine taziyelerini iletti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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