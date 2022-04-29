9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığını iskelenin altında kalarak hayatını kaybetti

FATİH, İSTANBUL (DHA) - Kahta ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 9 yaşındaki bir çocuk, mahalledeki halı sahanın onarım işlemi için kurulan platform iskelesinin üzerinde oynamaya başladı. Bir süre sonra iskele devrildi, küçük çocuk ise altında kaldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çocuğun çığlıklarını duyan mahalleli, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Cenazesi ise otopsi için morga kondu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel