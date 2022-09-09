Son Dakika | Işid Üst Düzey Yöneticisi "Anayasayı İhlal" Suçundan Tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberine göre İstanbul'da yakalanan terör örgütü IŞİD'in üst düzey yöneticisi “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod isimli Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. FAHRETTİN ÖZTÜRK İstanbul'da yakalanan terör örgütü IŞİD'in üst düzey yöneticisi "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod isimli Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silahlı terör örgütü IŞİD'in en önemli üst düzey yöneticilerinden biri olduğu bilgisi verilen "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin savcılık ve hakimlik sorgusu tamamlandı. "ANAYASAYI İHLAL" SUÇUNDAN TUTUKLANDI Bugün sabah saatlerinde emniyetten çıkarılan ve doktor kontrolü sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Ghazal Al Sumaidai, savcılığa ifade verdi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, "Anayasayı ihlal" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Al Sumaidai, sevk maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: ANKA / Güncel İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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