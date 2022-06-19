Son dakika... İşçi ve patron kavgası, mahalleyi savaş alanına çevirdi

BAĞCILAR'da tekstil atölyesinde çalışan işçi, görev yerini değiştiren patronuyla tartıştı. Tartışma büyüyünce, işçi akrabalarıyla birlikte iş yerine baskın yaptı. Ardından da patronu akrabalarıyla işçinin evini taşladı.

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında, tekstil atölyesinde çalışan bir işçi, görev yerinin değiştirilmesine tepki gösterdi. Patronu Kadir Sakçı'yla tartışan işçiye, aynı odada bulunan bir kişi saldırdı. Patronun yeğeni olduğu öğrenilen kişi, işçinin yüzüne kafasıyla vurdu.

PATRON İŞÇİSİNİN EVİNİ TAŞLADI

"GÖZLERİ KARARMIŞTI ÖLDÜRECEKLERDİ"

"KEPENKLERİ İNDİRMEK ZORUNDA KALDIK"

Esnaf Murat Deligözoglu, "Taşlar, sopalar, bıçaklar iki taraf birbirine girdi. Camı çerçeveyi taşladılar. Biz esnaf olarak kepenkleri indirmek zorunda kaldık. Polisler bile olaya müdahale edemedi. TOMA'lar geldi. Yaralılar hakkında bilgimiz yok" diye konuştu,

Demirören Haber Ajansı / Güncel