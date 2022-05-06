Son dakika! İş yerinin önünden hırsızlık kamerada

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan tahinlerin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde baharatçılık yapan Haşim Kaya'ya ait iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan 2 kutu tahin çalındı. Akşam saatlerinde kaldırımdaki ürünlerin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, bir kadının iş yerine girerken yönlendirdiği çocuğun bir kutu tahin aldığı, aynı kadının çıkarken de çalışanların görüş açısını kapatarak başka bir kadının bir kutu tahin daha çalmasına yardım ettiğini fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.