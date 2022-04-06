Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Muhsin Arslan - Güncel
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Bilecik'te bir binanın ikinci katındaki mağazada çıkan yangın hasara neden oldu.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir binanın ikinci katındaki mağazada çıkan yangın hasara neden oldu.

İstiklal Mahallesi Çalış Sokak'ta bulunan 8 katlı bir binanın ikinci katındaki mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Muhsin Arslan - Güncel

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