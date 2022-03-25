Van'da 87 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Van'da 87 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Mesut Varol - Güncel
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Van'da 87 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde 71 kilo 200 gram eroin ve 16 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde 71 kilo 200 gram eroin ve 16 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesinde iki adrese operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpekleri "Irmak" ve "Magnum" ile yapılan aramalarda 71 kilo 200 gram eroin ve 16 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Van'da 87 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 87 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA / Mesut Varol - Güncel

Edremit, Esrar, Eroin, Van, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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