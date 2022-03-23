Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan Şam'a ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan Şam'a ziyaret

AA - Ethem Emre Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan Şam'a ziyaret

Edinilen son dakika haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyarette bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyarette bulundu.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Şam'a ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, rejimin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü.

Havalimanında Mikdad tarafından karşılanan İranlı Bakan Abdullahiyan, basına yaptığı açıklamada, Suriye'deki rejime desteklerini yineledi.

Abdullahiyan, "Aynı hendekteyiz. İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler en iyi koşullardan geçmektedir. Burada iki ülkenin siyasi ve ekonomik alanlardaki çıkarlarını görüşeceğiz." dedi.

İran basınının bildirdiğine göre, Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, ilerleyen saatlerde Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile görüşmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a geçecek.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan son aylarda Suriye'ye üçünü ziyaretini gerçekleştirdi.

AA / Ethem Emre Özcan - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Hüseyin Emir, Suriye, İran, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title